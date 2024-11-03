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Ankara'da otobanda ters yöne seyreden aracın neden olduğu kazada 3 kişi öldü

Ankara'da ters yönde giden araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 15:24, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:42
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Ankara'da otobanda ters yöne seyreden aracın neden olduğu kazada 3 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, E-90 Karayolu'nun Balıkuyumcu Mahallesi mevkisinde, Polatlı istikametine seyreden Hakan İ. (42) idaresindeki 06 CAP 977 plakalı otomobil, otoyolda ters yönden ilerleyen Ramazan G. (34) kontrolündeki 27 SE 946 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi ve yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ramazan G, Hakan İ. ve eşi Esmanur İ'nin (35) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan K.İ. (10) ve E.İ. (2) kardeşler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, bir süre yan yoldan sağlanan trafik akışı normale döndü.

Kazada, otobanda ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsü ile diğer araçtaki çift hayatını kaybetti

Anne ve babalarıyla aynı araçta bulunan, 2 ve 10 yaşlarındaki kardeşler hastaneye kaldırıldı.

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