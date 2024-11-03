Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor
İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor
Gözler enflasyon verilerinde
Gözler enflasyon verilerinde
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
AK Parti 22 yıldır iktidar
AK Parti 22 yıldır iktidar
Tutuklanan Ahmet Özer, belediyeyi aile şirketine çevirmiş
Tutuklanan Ahmet Özer, belediyeyi aile şirketine çevirmiş
Aralıkta faiz indirimi ihtimali masada
Aralıkta faiz indirimi ihtimali masada
'Kilit'ten sonra sıra temizlikte
'Kilit'ten sonra sıra temizlikte
Okulların temizlik krizini 'zam' çözdü! Cep harçlığı 833 TL oldu
Okulların temizlik krizini 'zam' çözdü! Cep harçlığı 833 TL oldu
'Yenidoğan çetesi savcısı' ile ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma
'Yenidoğan çetesi savcısı' ile ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma
Mansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!
Mansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!
Mustafa Varank kaza geçirdi
Mustafa Varank kaza geçirdi
Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 18 yaralı
9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklu baba, cezaevinde intihar etti
9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklu baba, cezaevinde intihar etti
Hastanede silahlı saldırı: 2 ölü
Hastanede silahlı saldırı: 2 ölü
Cevdet Yılmaz: Savunma sanayinde büyük atılımlarımız devam ediyor
Cevdet Yılmaz: Savunma sanayinde büyük atılımlarımız devam ediyor
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Tüketici derneklerinden 'para puan' uyarısı
Tüketici derneklerinden 'para puan' uyarısı
Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi
Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi
Yurtta çocukların darbedildiği iddiasına soruşturma
Yurtta çocukların darbedildiği iddiasına soruşturma
Kamu bankaları bir ayda 4,4 milyar liralık borcu yapılandırdı
Kamu bankaları bir ayda 4,4 milyar liralık borcu yapılandırdı
Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı
Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler evlerine yerleşiyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 16:16, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 16:20
Yazdır
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ilçede afet sonrası yapımına başlanan konutlar etaplar halinde yükseliyor.

Kent genelinde ihale edilen 36 bin 174 TOKİ konutundan 18 bin 157'sinin bulunduğu Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde çekilen kuraların ardından konutlarının anahtarını teslim alan afetzedeler yeni evlerine yerleşmeye başladı. İkizce Mahallesi'nde 2 bin 219 afetzede konutlarının anahtarını teslim aldı.

"Evler depreme dayanıklı, geçen günkü 5,9 büyüklüğündeki depremi bile hissetmedim"

Depremzede Sema Özgür, evinin depremde yıkıldığını söyledi.

Depremin ardından önce çadırda sonra konteynerde zor bir süreç geçirdiklerini anlatan Özgür, evlerinin teslim edilmesiyle rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

Özgür, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Allah devletimizi zarar ziyan vermesin, Allah'ıma bin şükür evimize kavuştuk, yerleştik ve oturmaya başladık. Evime oturmaya başladığım ilk günden alıştım, çok da mutluyum ve memnunum. Güzel ısınıyor, sıcak suyumuz, her şeyimiz var. Evimiz çok güzel, kullanışlı. Cumhurbaşkanı'mı evimize bekliyorum. Malatya'ya gelirse evimde misafir etmek istiyorum. Devletimiz evlerimizi yaptı. Bir emekli maaşıyla biz bunları nasıl yapabilirdik."

Özgür, deprem nedeniyle Malatya dışına çıkan hemşehrilerine de kentlerine dönmeleri çağrısında bulunarak, "Gelsinler, çok güzel evler yapıldı. Evler depreme dayanıklı, geçen günkü 5,9 büyüklüğündeki depremi bile ben hissetmedim." dedi.

"Burası benim sarayım"

Depremzede Nuran Yazgan da depremde evlerinin ağır hasar aldığını ardından yıkıldığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıl konteynerde yaşadıklarını, sonrasında kuradan evlerinin çıktığını dile getiren Yazgan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evimden gayet memnunum, ferah ve aydınlık. Eski evim öyle değildi, eski ve karanlıktı ama burası öyle değil. Çok memnunum. Cumhurbaşkanı'mızdan, bakanlarımızdan Allah bin kere razı olsun, hepsine minnettarız. Evimi çok beğeniyorum, 'Burası benim sarayım' diyorum. Burası aydınlık, ferah, hoş bir ev. İçinde de çok mutlu şekilde yaşıyoruz. Allah bin kere razı olsun."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber