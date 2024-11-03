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Etimesgut Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetin 101. yaşı kutlanmaya devam ederken bu kutlama programlarından biri de Etimesgut Belediyesi engelsiz yaşam merkezinde düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 11:34, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 16:45
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Etimesgut Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetimizin 101. yılı çoşkuyla kutlanmaya devam ediyor... Bu kutlamalardan biri de Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Merkezde bulunan öğrenciler, veli ve personeller büyük bir coşkuyla Cumhuriyetin yeni yaşını kutlarken kutlamalara başkan Erdal Beşikçioğlu da katıldı.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ CUMHURİYETİ KUTLADI!

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Bağlıca Mahallesi Belpınarı Caddesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezinde öğrenci, veli ve personeller ile bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Engelsiz Aile Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan programa, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, Meclis üyesi Seda Dilber, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Ali Coşar, Engelsiz Aile Yaşam Merkezi idarecileri, personeller, eğitim alan çocuklar ve aileleri katılım sağladı.

Programda Cumhuriyet'in anlam ve önemine vurgu yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Cumhuriyetimizin 101 yıl dönümünde, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice aydınlık günler göreceğiz. Etimesgut Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımıza eğitim başta olmak üzere onların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması açısından pek çok konuda her zaman destek vermeye hazırız. Amacımız bu arkadaşlarımızı topluma kazandırmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Ve bu gün kutlamış olduğumuz Cumhuriyetimizin her bir bireyi eşit hak ve fırsatlara sahiptir. Biz yöneticiler ve vatandaşlar olarak bu anlayışla hareket etmeli, onları kazanmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına adımlar atmalıyız. Onların sosyal entegrasyonlarına katkı sağlamalıyız. Engelsiz bir yaşam için engelli arkadaşlarımıza destek olmamızın önünde inanın hiçbir engelimiz yok! Yeter ki zihinlerdeki engelleri ortadan kaldıralım! Herkesin eşit bir şekilde Cumhuriyetimizin değerlerinin yaşatılması gerektiğinin bilinciyle, herkese imkanımız ve gücümüz yettiğince destek olmaya devam edeceğiz. İlelebet Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törende Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görev alan öğretmenlerin hazırladığı ve çocukların yer aldığı özel kutlama programı sunuldu. Çeşitli gösteriler düzenleyen öğrencilerin Cumhuriyet coşkusu büyük sevinç yaratırken izleyenlerden de tam not aldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gösterileri izledi ve gösterilere katılan öğrencileri tebrik etti.

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