Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi iddiası: Üç kişi gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı haber siteleri ve sosyal medyada yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya "dosyadan el çektirildi" şeklindeki gerçeği yansıtmayan paylaşımların ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada 23 haber sitesi ile 13 sosyal medya hesabının incelendiği öğrenildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ile Gazete Pencere Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç ismin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, söz konusu paylaşımların toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığını, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığını belirtti.

Savcılık, söz konusu haber ve paylaşımların, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret ve iftira suçlarını oluşturduğunu kaydetti.

TÜRK CEZA KANUNUN İLGİLİ MADDESİ ŞU ŞEKİLDE:

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

Madde 217/A - (Ek madde: 13.10.2022 - 7418 S.K/Madde 29)

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.