Kiraladıkları araziyi 200'ü aşkın can dostuna yuva yaptılar

Demirören Haber Ajansı'ndan (DHA) Seza Nur Alpdündar'ın haberine göre;

İzmirli hayvanseverler Bilge Berk ve Meltem Erdoğan, Foça ilçesi Bağarası Mahallesi'nde kiraladıkları 7,5 dönümlük arazide kurdukları barınak ile ölüme terk edilen, bakıma ihtiyaç duyan, engelli 100'ü aşkın köpeğe, 6 Şubat depremlerinin enkazından kurtarılan 70'i aşkın kediye, 1 eşeğe, tavuklara, horozlara ve kazlara yuva oldu. 4,5 yıl önce sokak hayvanlarını beslerken yolları kesişen Berk ve Erdoğan, sokakta ve pansiyonlarda baktığı köpek ve kedilere güvenli bir yaşam alanı sunma amacıyla 1,5 yıl önce Bağarası'nda barınak kurdu. 200'ü aşkın yardıma muhtaç can dostuna yaşam alanı oluşturan Berk ve Erdoğan, onların kalıcı yuvalarına kavuşması için köprü olmayı hedefliyor.

'BURASI KÖPRÜ OLSUN'

Yaklaşık 20 yıldır hayvan hakları gönüllüsü olduğunu dile getiren Meltem Erdoğan, "6 Şubat depreminde Hatay'a hayvanlara yardım etmek için gittik. Yaklaşık 3 ay kaldık. Enkazdan kurtardığımız kedileri İzmir'e getirdik. Çok uzun süren tedavi dönemleri oldu. Maalesef sahiplenilmediler. Onları barındırabileceğim yer ararken Bilge'yle yollarımız kesişti. Pansiyonlarda baktırdığımız köpeklerimiz de vardı. Böyle bir alan kurmaya karar verdik" dedi.

Barınaktaki kedi ve köpekleri sahiplendirmek istediklerini aktaran Erdoğan, "Bir ailesi ve evi olmadıktan sonra canları kurtardığımızı da çok düşünmüyorum. Hepsinin evi, ailesi olsun, bire bir ilgilenilsin istiyorum. Aynı şey köpekler için de geçerli. Burası geçiş için köprüsü olsun" diye konuştu.

'YARDIMA MUHTAÇ BİR DİŞİ EŞEK OLURSA TALİBİZ'

Barınakta bir eşeğe de yuva olduklarını dile getiren Erdoğan, "Arkadaşımın ihbarıyla eşeğe ulaştık, fazla yükten dolayı sırtında apseler oluşmuştu. Arabaya bindiremedik, 4-5 kilometre uzaklıktaki bir köyden yürüyerek getirdik. Yanına bir arkadaş arıyoruz. Çünkü eşekler yalnız yapamazlarmış. Sürekli kafasını köpeklere yaslıyor. Yardıma muhtaç bir dişi eşek olursa biz talibiz" dedi.

Barınağa herkesi beklediklerini ifade eden Erdoğan, "Can dostlarımızı sevsinler, ilgilensinler, tarasınlar. En çok ihtiyaçları olan şey sevgi. İnsanlar gelsinler, elimizden geldiği kadar güzel ağırlarız. Misafirimiz olsunlar. En büyük arzum can dostlarla bire bir ilgilenilmesi" diye konuştu.

'HEPSİNİN HİKAYESİ VAR'

Avukatlığı 20 yıldır sürdürdüğünü, bir yandan da köpeklerle ilgilendiğini dile getiren Bilge Berk, Sasalı'da düzenli olarak beslediği 15 sokak köpeğini zehirlenme ve kaza gibi tehlikelerden korumak için yaşam alanı oluşturmak amacıyla yola çıktığını söyledi. Berk, "Sonrasında da sahipsiz köpeklerin, kurtarılanların, kaderine terk edilen ya da saldırgan olduğu için barınaklarda kalan canları gördükçe sahiplenme ve koruma ihtiyacı duyduk. Güvenli bir yer arayışı zorunlu hale geldi" ifadelerini kullandı.

Barınakta yaşayan hayvanların hepsinin bir hikayesi olduğunu söyleyen Bilge Berk, Muğla Ören'den 6 yavrusuyla bir anne köpeği barınağa getirdiklerini belirtip, "Canları oradan aldık, şimdi çok iyiler. Yuva olduğum canların hepsinin bir hikayesi var. İlk halleriyle son halleri çok farklı" dedi.

'HİÇ SAHİPLENDİRME YAPAMADIK'

Can dostlarına kendi imkanlarıyla gönüllü olarak baktıklarını ifade eden Berk, "Buraya gelip, can dostlara destek olunup, sahiplenilmesini istiyoruz. Canların hepsinin yuvası olsun istiyoruz. Sevmek, çocuklarını getirmek, sevgiyi öğretmek isteyen kişiler olursa ne mutlu. Burada canların hepsi sevgiye muhtaç. Ancak, burada henüz hiç sahiplendirme yapamadık. 100'ü aşkın köpeğimiz, 70 aşkın kedimiz, 1 eşek, tavuklar, horozlar ve kazların yanı sıra fare ve kurbağalarımız da var. Hepsinin yemekleri buradan çıkıyor. Kış geliyor, bazı ihtiyaçlarımız var" diye konuştu.

En son 'Miti' adında bir köpeğe yuva olduklarını kaydeden Bilge Berk, "Sahibi vefat edince 9 yaşındaki Miti'yi belediye barınağına bırakmak istemişler. Sayı çoğaldı, artık ulaşamayacağımız bir noktadayız ama belediye barınağına gitmesin diye buraya aldık. Çok güzel bir küçük ırk. Umarım yuva bulur. Buradakilerin hepsi yuva bekliyor. Gelen arkadaşlar olursa hep birlikte daha güzel şeyler yaparız. Daha çok can dostu kurtarabiliriz. Burası çok güzel. Daha da güzelleşmesi için güzel yürekli insanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.