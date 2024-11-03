Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı, etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 17:45, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:46
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına ve kuvvetli akıntı deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Fırtına ve akıntı nedeniyle saat 16.00 itibarıyla maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.