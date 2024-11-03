İstanbul'da çöp dağları oluştu

EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
Sağlık Bakanlığından 'kadro' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'kadro' açıklaması
Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi iddiası: Üç kişi gözaltında
Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi iddiası: Üç kişi gözaltında
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor
İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor
Gözler enflasyon verilerinde
Gözler enflasyon verilerinde
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
AK Parti 22 yıldır iktidar
AK Parti 22 yıldır iktidar
Tutuklanan Ahmet Özer, belediyeyi aile şirketine çevirmiş
Tutuklanan Ahmet Özer, belediyeyi aile şirketine çevirmiş
Aralıkta faiz indirimi ihtimali masada
Aralıkta faiz indirimi ihtimali masada
'Kilit'ten sonra sıra temizlikte
'Kilit'ten sonra sıra temizlikte
Okulların temizlik krizini 'zam' çözdü! Cep harçlığı 833 TL oldu
Okulların temizlik krizini 'zam' çözdü! Cep harçlığı 833 TL oldu
'Yenidoğan çetesi savcısı' ile ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma
'Yenidoğan çetesi savcısı' ile ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma
Mansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!
Mansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!
Mustafa Varank kaza geçirdi
Mustafa Varank kaza geçirdi
Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 18 yaralı
9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklu baba, cezaevinde intihar etti
9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklu baba, cezaevinde intihar etti
Hastanede silahlı saldırı: 2 ölü
Hastanede silahlı saldırı: 2 ölü
Cevdet Yılmaz: Savunma sanayinde büyük atılımlarımız devam ediyor
Cevdet Yılmaz: Savunma sanayinde büyük atılımlarımız devam ediyor
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Tüketici derneklerinden 'para puan' uyarısı
Tüketici derneklerinden 'para puan' uyarısı
Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi
Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da çöp dağları oluştu

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasınca imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy'deki temizlik işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ilçelerdeki temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 17:47, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:49
Yazdır
İstanbul'da çöp dağları oluştu

Anadolu Yakası'nda bulunan 4 ilçede görevli belediye işçilerinin, sendikalarla belediye arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden istedikleri sonucu almamaları üzerine başlattıkları iş bırakma eylemi sürüyor.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin kabul etmeyen sendikaların İstanbul'daki 4 şubesinin, dün akşam yaptıkları ortak açıklamayla bu sabahtan itibaren süresiz iş bırakma eylemine gideceklerini duyurmasının ardından Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy'de belediye hizmetlerinde aksaklıklar meydana geldi.

Temizlik işçilerinin eylemi kapsamında bu ilçelerdeki bazı mahallelerde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluştu.

Kartal'daki durumdan şikayetçi olan çevre sakinleri ile esnaf, mahallelerinde kurulan semt pazarını kendi çabalarıyla temizlerken çalışanın hakkının ödenmesi gerektiğini söyledi.

Beykoz'da da grev kararı çıktı

Öte yandan 4 ilçenin ardından Beykoz Belediyesinde görevli Hizmet-İş Sendikası üyeleri de grev kararı aldı.

Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri ve Ticaret AŞ'nin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine grev kararı alan Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 8 Kasım Cuma günü greve başlayacaklarını ilan etti.

Ne olmuştu?

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken DİSK'E bağlı Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığının açıklanması üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki 4 şubesi, dün akşam Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yapıp süresiz iş bırakma eylemi başlattıklarını duyurmuştu.

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirterek "Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam." ifadelerini kullanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber