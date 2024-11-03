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Ebru Gündeş'e 69 milyon TL ödenmesi ABB'yi karıştırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira harcadığı iddiasına bir eleştiri de Özgür Özel'den geldi. Özel konserle ilgili 'olmamalıydı' yorumunda bulunurken Yavaş cephesinden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" denildi. Ankara Büyükşehir'in Ankapark'ı çürümeye terk ederken bir konser için 69 milyon TL ödendiğinin ortaya çıkması siyasi kulisleri karıştırdı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 18:33, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 18:38
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Ebru Gündeş'e 69 milyon TL ödenmesi ABB'yi karıştırdı

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi?'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş?'e 69 milyon lira ödeme yaptığı iddiası gündeme geldi.

29 Ekim konseriyle ilgili 69 milyon liralık anlaşma iddiası CHP'yi karıştırdı.

Mansur Yavaş'a eleştiriler peş peşe gelirken o isimlerden biri de partisinin genel başkanı Özgür Özel oldu. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi üyelerine seslendi. Ekol TV'den Eray Görgülü'nün haberine göre Özel, toplantıda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Ebru Gündeş konserine değindi. Özel, 69 milyon TL'lik maliyet iddiasıyla eleştiri konusu olan konser için "Ebru Gündeş konseri olmamalıydı" dedi.

Ebru Gündeş'in Rıza Zarraf'ın eski eşi olduğunu da hatırlatan Özel "Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Ebru Gündeş, Rıza Zarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen Ebru Gündeş konserine dair açıklama yaptı.

Konserin 69 milyon TL'ye mal olduğuna dair iddialar bulunduğunu hatırlatan Yavaş, "Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" dedi.

Yine açıklamada, "Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

"ETKİNLİK GİDERLERİ İLE TEKNİK KURULUM VE KONSER ÜCRETLERİNİ KAPSADI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından Mansur Yavaş imzasıyla yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz" denildi.

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