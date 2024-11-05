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Deprem nedeniyle başka bir ile geçici görevlendirilen rehber öğretmene Geçici Görev Yolluğu ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, rehber öğretmeninin deprem nedeniyle Hatay iline geçici görevlendirildiği ve görevlendirmeye ilişkin harcırah - Geçici Görev Yolluğu ödenip ödenmeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 14:00, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:00
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Deprem nedeniyle başka bir ile geçici görevlendirilen rehber öğretmene Geçici Görev Yolluğu ödenir mi?

Bilindiği gibi 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14 üncü maddesinde, bu Kanun kapsamındaki kurumlara ait bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere, geçici görev harcırahı olarak yol gideri ile yevmiye verileceği ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya görev yeri ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası giderlerinin de ayrıca ödeneceği; 42. maddesinde de, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla süreler için gündelik verilemeyeceği ve ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için ise 2/3 oranında olmak üzere gündelik ödeneceği hükme bağlanmıştır.

6245 sayılı Kanun'un 6. maddesinde: "Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.

Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır." hükmü bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 5.10.2023 tarih ve bila sayılı görüş yazısında; "Buna göre, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin giderlerin kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

Böyle bir yazılı emir (onay) olmadan yapılan yolculuklarda, ilgililere yapmış olduğu yol giderlerinin karşılığı olarak müstahak oldukları yola ilişkin taşıt ücreti ve yevmiyenin ödenmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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