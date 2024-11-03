Bakan Bolat: Suudi Arabistan ile ticaretimizde hedef 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak

EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
Sağlık Bakanlığından 'kadro' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'kadro' açıklaması
Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi iddiası: Üç kişi gözaltında
Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi iddiası: Üç kişi gözaltında
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor
İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor
Gözler enflasyon verilerinde
Gözler enflasyon verilerinde
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
AK Parti 22 yıldır iktidar
AK Parti 22 yıldır iktidar
Tutuklanan Ahmet Özer, belediyeyi aile şirketine çevirmiş
Tutuklanan Ahmet Özer, belediyeyi aile şirketine çevirmiş
Aralıkta faiz indirimi ihtimali masada
Aralıkta faiz indirimi ihtimali masada
'Kilit'ten sonra sıra temizlikte
'Kilit'ten sonra sıra temizlikte
Okulların temizlik krizini 'zam' çözdü! Cep harçlığı 833 TL oldu
Okulların temizlik krizini 'zam' çözdü! Cep harçlığı 833 TL oldu
'Yenidoğan çetesi savcısı' ile ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma
'Yenidoğan çetesi savcısı' ile ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma
Mansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!
Mansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!
Mustafa Varank kaza geçirdi
Mustafa Varank kaza geçirdi
Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 18 yaralı
9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklu baba, cezaevinde intihar etti
9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklu baba, cezaevinde intihar etti
Hastanede silahlı saldırı: 2 ölü
Hastanede silahlı saldırı: 2 ölü
Cevdet Yılmaz: Savunma sanayinde büyük atılımlarımız devam ediyor
Cevdet Yılmaz: Savunma sanayinde büyük atılımlarımız devam ediyor
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Tüketici derneklerinden 'para puan' uyarısı
Tüketici derneklerinden 'para puan' uyarısı
Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi
Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bolat: Suudi Arabistan ile ticaretimizde hedef 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mükemmele yakın düzeyde olduğunu belirterek, "Karşılıklı ticaretimizde bu yıl tarihi bir rekor kırıp 8 milyar doları aşacağız. 2025 için hedefimiz 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 20:02, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 20:03
Yazdır
Bakan Bolat: Suudi Arabistan ile ticaretimizde hedef 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen ve iki ülkenin iş dünyasını bir araya getiren Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi'nin katıldığı kapanış töreniyle sona erdi.

Törende konuşan Bakan Bolat, 17 ay önce Ticaret Bakanı olarak göreve atandıktan sonra ilk dış ülke ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki heyetle Suudi Arabistan'a yaptığını anımsatarak, o zaman tanıştığı el-Kasabi ile yakın ilişkiler geliştirdiklerini söyledi.

Bolat, "O tarihten itibaren geçen 1,5 yılda Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerindeki engellerin kaldırılması noktasında canla başla mücadele etti. Buna şahitlik etmiş birisi olarak kendilerine şükranlarımı sunmak istiyorum şahsım ve ülkem adına." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin liderlerin katkısı sayesinde mükemmel ilerlediğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomi, ticaret, enerji ve savunma alanlarında da mükemmel düzeye yakın ilişkilerimiz var ve giderek yükselmektedir. Karşılıklı ticaretimizde bu yıl tarihi bir rekor kırıp 8 milyar doları aşacağız. 2025 için hedefimiz 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak olacak. Onu da sizlerin sayesinde birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. İslam ülkeleri 2002 yılında Türkiye'nin dış ticaretinde yüzde 10 civarında bir paya sahipti. Bugün bu oran yüzde 30'a ulaştı."

"Türk müteahhitler bu yıl en çok ihaleyi Suudi Arabistan'da kazandı"
Ticaret Bakanı Bolat, Türk müteahhitlerin bugüne kadar 520 milyar dolarlık 12 bin 330 projeyi 138 ülkede başarıyla tamamladığını belirterek, "Müteahhitlerimiz Suudi Arabistan'da30 milyar dolarlık 420 projeyi başarıyla tamamladı." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bolat, "Ayrıca Suudi Arabistan'ın World Expo 2030'u Türkiye'nin desteğiyle kazandı. Yine 2034 Dünya Futbol Şampiyonası Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Hem bu büyük organizasyonlarla ilgili elemeleri kazandıkları için hem de başarıyla yerine getireceklerine inancımdan ötürü kendilerini yürekten tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Bolat, Türk müteahhitlerin bu yılın 9 ayında dünyada en çok Suudi Arabistan'da inşaat ihalesi kazandığını kaydederek, 2,3 milyar dolarlık kontratlara imza attığını, yıl sonuna kadar bu rakamın 3 milyar doları geçmesini ümit ettiklerini anlattı.

Ev sahipliğini Suudi Arabistan'ın yaptığı Körfez İşbirliği Konseyi ile Türkiye ülkemiz arasında serbest ticaret görüşmelerinin mart ayında başladığını hatırlatan Bolat, "Müzakereler devam ediyor. İnşallah bu gelişmelerin de Türkiye ile Suudi Arabistan'ın karşılıklı ekonomik ilişkilerine bütün ivme kazandıracağını ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Kişi başına milli gelir yıl sonunda 15 bin dolara ulaşacak"
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'de halihazırda tam 1400 Suudi Arabistanlı yatırımcının 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve sanayi, ticaret ve hizmetler sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin şu anda 1,2 trilyon dolarlık milli gelire ulaştığını, kişi başına milli gelirin yıl sonunda 15 bin dolara ulaşacağını, mal ve hizmetler ihracatının 375 milyar dolara yükseleceğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimiz ve 23 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız, 3 ülkeyle de tercihli ticaret anlaşmamız bulunmaktadır. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında her hafta yapılan 100'e yakın seferden iş insanları ile hac, umre ve turizm faaliyeti yapan yolcularımız istifade etmektedirler. Suudi Arabistan'dan geçen yıl ve bu yıl birer milyona yakın Suudi turistleri ülkemizde ağırlamaktan da onur duyuyoruz. Onları önümüzdeki yıllarda daha büyük sayılarda ülkemizde ağırlamaktan da kıvanç duyacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber