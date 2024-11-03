Erzurum'da otomobil su kanalına çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde su kanalına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 22:11, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 22:13
Mehmet Zeytinli idaresindeki otomobil, Aşkale'den Bayburt istikametine doğru seyir halindeyken yoldan çıkarak su kanalına çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Hanife Zeytinli ile Saliha Kabacıoğlu olay yeri, Hüseyin Kabacıoğlu ise kaldırıldığı Aşkale Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü ile Kerem Zeytinli yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.