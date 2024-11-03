Adana'da balıkçı teknesi battı

Durumu fark eden bölgedeki diğer balıkçılar ve sahil güvenlik ekiplerince 9 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Yumurtalık'ta balık avlamak için denize açılan 9 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen sebeple su alarak batmaya başladı.

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