Samsun'da toprak kayması: 2 katlı bina hasar gördü

Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti, ev ve inşaat kazısı yapılan alanı mühürledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

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