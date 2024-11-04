4 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

5- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun genel kurulları gerçekleştirilecek.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-1 Işık Görme Töreni'ne iştirak edecek.

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