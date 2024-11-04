4 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları
4 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, UNICERA 2024 - Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-1 Işık Görme Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Samsunspor-Onvo Antalyaspor müsabakasıyla tamamlanacak.
(Samsun/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/İstanbul/20.00)
3- Nesine 3. Lig'in 9. haftası, 3. Grup'ta yapılacak 1 müsabakayla tamamlanacak.
4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftası, Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Giresun/18.00)
5- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun genel kurulları gerçekleştirilecek.
(Ankara/10.00/10.00)
6- Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu Skechers firmasının Beyoğlu'ndaki Frankhan'da düzenleyeceği yeni futbol koleksiyonu tanıtımına katılacak.
(İstanbul/19.30)
7- Anadolu Efes ile Kia Türkiye arasındaki iş birliğinin yenilenmesine ilişkin Fişekhane Galeri'de basın toplantısı düzenlenecek.
(İstanbul/11.00)