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Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı

Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 07:18, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 07:20
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Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 4-14 Kasım'da yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenen toplanma, her türlü açık hava ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri ve broşür dağıtılması, afiş ve pankart asma ve benzeri her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 4 Kasım saat 07.00'den 14 Kasım saat 07.00'ye kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır."

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