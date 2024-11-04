Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok

Türkiye'nin "çelik bileği" olarak bilinen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, güvenlik güçlerinin ön saflarında yer alarak PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı mücadelede kilit bir rol üstleniyor. Rehine kurtarma, suçluları yakalama gibi zorlu görevlerdeki başarılarıyla öne çıkan Özel Harekat, son olarak Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisine yapılan saldırıya kritik müdahalesiyle büyük bir felaketin önüne geçti.

Ayrıca, Mardin'de kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ramazan Aktaş'ın etkisiz hale getirildiği operasyonda da etkin görev aldı. Yurt içindeki asayiş, kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında toplam 43 ölü ve 19 yaralı teröristi etkisiz hale getiren Özel Harekat, güvenliği sağlamada önemli bir caydırıcı güç olarak öne çıkıyor.

"SABAH" SURİYE HATTINDA

SABAH gazetesi, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için hayatlarını riske atan Özel Harekat polislerinin sınır ötesi operasyonlarını yerinde takip etti. Suriye'nin Afrin, Cerablus, El-Bab, Tel Abyad, Azez, İdlib ve diğer üst bölgelerinde devletin iradesini ve gücünü temsil eden bu kahramanlar, bölgedeki terör unsurlarının sızma girişimlerini 7 gün 24 saat engellemek için sahada aktif olarak görev yapıyor.

Özel Harekat, modern teknoloji ve gelişmiş ekipmanlarıyla donatılmış olmasıyla dikkat çekerken, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin düzenlemeyi planladığı saldırıları önleme konusunda etkin bir performans sergiliyor.

Özellikle zorlu arazi koşullarında yürütülen operasyonlarda, terör örgütlerinin sabotaj ve bombalı eylem hazırlıklarını engelleme konusundaki başarılarıyla takdir topluyorlar.

"ŞURTA" GÜÇLERİNE EĞİTİM

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla teröristlerden arındırılan bölgelerde, Özel Harekat ekipleri yerel halktan oluşturulan güvenlik güçlerine eğitim vererek, bölgedeki istikrarın sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin desteklediği "Şurta" adı verilen yerel güvenlik güçlerinin eğitilmesi, halkın güven içinde yaşaması ve asayişin korunması açısından büyük önem taşıyor. Silahlı çatışma ve terörist unsurlarla mücadele konusunda bilgi birikimlerini bölge halkıyla paylaşan Özel Harekat, bu eğitimlerle güvenliği kalıcı hale getirmek adına kritik bir rol oynuyor. Özel Harekat Polisleri, sadece silahları ve teknolojileriyle değil, aynı zamanda bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle de bölge halkına güven aşılıyor. Her bir adımında vatan sevgisi ve fedakarlıkla dolu olan bu kahramanlar, yalnızca sınırlarımızın güvenliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrarın tesisinde de kritik bir rol üstleniyor.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ KESKİN NİŞANCI VE DRON TİMLERİ

Özel Harekat Başkanlığı, savunma sanayisinin sağladığı kamikaze dronlar ve keskin nişancı timleri ile sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlarda dikkat çekici başarılara imza atıyor. Yeni kurulan İnsansız Taktik Araçlar Şube Müdürlüğü'nün kullanımındaki yerli ve milli üretim kamikaze dronlar sayesinde, düzenlenen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirilirken, 30 terörist yaralandı.

Özellikle terör eylemlerini önlemek amacıyla geliştirilen bu dronlar, tehditleri hızla tespit edip bertaraf etme kabiliyetiyle operasyonlara büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin savunma sanayisinin ulaştığı yüksek teknoloji seviyesini gösteren bu başarılar, güvenlik güçlerinin operasyonel kapasitesini de gözler önüne seriyor.

Öte yandan, Operasyon Şube Müdürlüğü'ne bağlı keskin nişancı timleri de sahada gösterdikleri üstün performansla öne çıkıyor. Eğitimli keskin nişancılar, hedeflerine yüksek hassasiyetle müdahale ederek bugüne kadar 27 teröristi etkisiz hale getirdi.

Özel Harekat Başkanlığı'nın hem teknolojik hem de operasyonel alandaki bu başarıları, Türkiye'nin güvenlik stratejisine önemli bir katkı sağlıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE ÖZEL HAREKAT YAPILANMASI TAMAMLANIYOR

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Türkiye genelinde özel harekat yapılanmasının hızla devam ettiğini açıkladı. Karadeniz, birçok ilde yeni Özel Harekat Şube Müdürleri atandığını belirterek, "Bu görevlere, eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan ve ilin özel ihtiyaçlarına uygun şekilde seçilmiş arkadaşlarımızı görevlendirdik" dedi. İzmir, İstanbul, Samsun ve Konya gibi stratejik illerdeki yerleşkelerin inşasında sona yaklaşıldığını, toplamda 8 bölgede yapılanmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

2025'TE TUGAY SEVİYESİNDE SEVKİYAT

Karadeniz, 2025 yılına kadar birliklerin tugay seviyesinde, görev alacakları bölgelere mühimmat ve malzemeleriyle birlikte sevk edileceğini söyledi.

Bu sürecin Cumhurbaşkanlığı ve savunma sanayisinin desteğiyle yürütüldüğünü belirten Karadeniz, "Lojistik altyapımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Tüm adımlar tamamlandığında, ateş gücü yüksek, güçlü bir özel harekat birimi olarak Türk milletine daha da özverili bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SİLAHLI GÜÇLERİMİZ BİR BÜTÜN OLARAK HAREKET EDİYOR

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik operasyonlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz, yaklaşık 1200 personelin Suriye'deki görevlerde aktif olarak rol aldığını belirterek, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Suriye hattının stratejik önemine dikkat çeken Karadeniz, "Terör örgütlerine karşı birçok başarılı operasyona imza atan Başkan Yardımcım Eraslan Er'i orada görevlendirdim. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özel Harekat Başkanlığı arasındaki koordineyi sağlarken bölgeye giderek personelin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederken onlarla birebir ilgileniyor" dedi. Ayrıca, Karadeniz, sahada Kara Kuvvetleri ile iş birliği içinde çalıştıklarını ve komutanların saha tecrübeleriyle Özel Harekat birimlerinin geçmiş birikimlerinin birleştiğini belirterek, "Sahadaki birliklerimiz tek vücut olarak birlikte hareket etme yeteneğini yakalamış durumda" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK SIZMA GİRİŞİMLERİNİ ENGELLİYORUZ"

Türkiye'ye yönelik sızma girişimlerini engellediklerini belirten Karadeniz, "Paralı keskin nişancılarla karşı karşıya olduğumuz bu bölgede, kendi keskin nişancılarımızı dünyanın en iyileri arasına taşıdık ve Türkiye'nin güvenliğini onlara emanet ettik" dedi. Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarda, Kandil'den gelen teröristler, YPG unsurları ve örgüt içindeki silahlı militanlardan oluşan toplam 49 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerli ve milli kamikaze dronların etkinliğine vurgu yapan Karadeniz, bu dronların dünyada alanında en iyiler arasında yer aldığını belirtti.

ŞEHADET VEYA ZAFER

Özel Harekat Başkanlığı'nın teröre karşı yürüttüğü kararlı mücadelede yalnızca zafer ya da şehadeti bir hedef olarak benimsediklerini söyleyen Karadeniz, "Görevimizin kutsallığına olan inancımızla her koşulda Türk milletine layık hizmeti sunmak için buradayız. İki seçeneğimiz var: şehadet veya zafer. Her ikisi de milletimizi onurlandıran sonuçlardır. Türkiye'nin güvenliği, vatan sevgisi ve fedakarlıkla görev yapan özel harekat birimlerine emanet" dedi.



ÖMER ÇETİN