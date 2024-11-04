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Ekim ayı enflasyonu açıklandı

Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 10:00, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:20
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Ekim ayı enflasyonu açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

Ana harcama gruplarına en yüksek artış giyim ve ayakkabıda
Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yüzde 47,10
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,65 olarak gerçekleşti.

ÜFE yıllık yüzde 32,24
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), (2003=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.

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