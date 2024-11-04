Batman'da DEM Partililer belediyeye girmek istedi: 2 gözaltı
Batman Belediyesine kayyum atanması sonucu binaya girmek isteyen 2 DEM Partili gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 09:38, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:39
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Kayyum kararı sonrası DEM Partililer belediye binası önüne gelerek içeri girmek istedi.
Yaşanan arbede de 1 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Belediye önünde jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.