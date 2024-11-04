Altının gramı 3 bin 24 liradan işlem görüyor

192 araştırmacı Türkiye'deki üniversitelerde çalışmak için başvurdu
192 araştırmacı Türkiye'deki üniversitelerde çalışmak için başvurdu
%0 Faizli 35.000 TL Kredi!
%0 Faizli 35.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine açıklama
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine açıklama
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Kasım ayı kira zamları belli oldu
Kasım ayı kira zamları belli oldu
Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı
Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte
Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte
Hasta sevki yapan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hasta sevki yapan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
Sağlık Bakanlığı'ndan asistan kadrolarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan asistan kadrolarıyla ilgili açıklama
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor
İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor
Gözler enflasyon verilerinde
Gözler enflasyon verilerinde
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
AK Parti 22 yıldır iktidar
AK Parti 22 yıldır iktidar
Tutuklanan Ahmet Özer, belediyeyi aile şirketine çevirmiş
Tutuklanan Ahmet Özer, belediyeyi aile şirketine çevirmiş
Aralıkta faiz indirimi ihtimali masada
Aralıkta faiz indirimi ihtimali masada
'Kilit'ten sonra sıra temizlikte
'Kilit'ten sonra sıra temizlikte
'Yenidoğan çetesi savcısı' ile ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma
'Yenidoğan çetesi savcısı' ile ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma
Mansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!
Mansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 3 bin 24 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yatay başlamasının ardından 3 bin 24 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 380 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 09:54, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:05
Yazdır
Altının gramı 3 bin 24 liradan işlem görüyor

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 20 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazanarak 3 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 380 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu haftaki ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, aynı zamanda gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 760 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 720 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber