Altının gramı 3 bin 24 liradan işlem görüyor

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 20 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazanarak 3 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 380 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu haftaki ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, aynı zamanda gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 760 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 720 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.