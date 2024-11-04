Memurların aldığı zam eridi... Enflasyon farkı oluştu

Memurlar 2024'ün 2. altı ayı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı almıştı. Alınan zam 4 ayda enflasyona karşı eridi.

Memurlar, Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 19,31 zam almıştı.

Enflasyon Temmuz ayında yüzde 3,23, Ağustos ayında yüzde 2,47, Eylül ayında yüzde 2,97, Ekim ayında da yüzde 2,88 arttı. 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 çıkmış durumda.

Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber 6 aylık enflasyon yüzde 10'u aşması durumunda aşılan miktar kadar fark alınacak. Bu durumda memurlar için 1,87 enflasyon farkı oluşmuş durumda.

Kasım ve Aralık ayında çıkacak enflasyon memurların alacağı farkı da netleştirecek.

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Edip Üzen



