Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
2025'te yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. Yurt dışı telefon harcı 45 bin 614, en düşük trafik cezası 2 bin 167 lira olacak.
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 10:09, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:09
Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2024 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı.
Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43.93 oranında artış gösterdi.
Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2025 harç ve cezalar yüzde 43.93 olarak artacak.
Hüseyin Gökçe / Ekonomi