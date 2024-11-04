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O şirket Ankara'da 30 konser daha düzenlemiş!

69 milyon liralık Ebru Gündeş konserini organize eden ENFEST Organizasyon şirketinin Ankara Büyükşehir belediyesinden aldığı ihalelerle 2024 yılında 30 konser daha organize etmiş. Her konserin 69 milyon lira olduğu varsayılırsa sadece 2024 yılı için 2 milyar TL'nin bu şirkete aktarıldığı belirtiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 10:43, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:46
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O şirket Ankara'da 30 konser daha düzenlemiş!

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Bayramı'nda konser veren Ebru Gündeş konserini organize eden ENFEST Organizasyon şirketine 69 milyon lira verdiğinin ortaya çıkması gündemde önemli yer tutmuştu.

ENFEST Organizasyon, aynı zamanda Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yürüten ajans...

Ajansın Mansur Yavaş'ın kampanyasından başka hangi işleri yaptığına instagragm hesabından bakıldığında 2019'dan bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesinin konserlerini organize ettiği görülüyor.

Mansur Yavaş'ın kampanyasını yürüten bu şirket sadece 2024 yılında Ankara'da 30 konser düzenlemiş. Her konserden 69 milyon lira alındığı varsayıldığında 2 milyar lira, Ankara Büyükşehirin açıklamasına göre yarısı kadar maliyet olması durumunda ise Mansur Yavaş'ın kampanyasını yürüten bu şirkete 1 milyar lira aktarıldığı ortaya çıkıyor.

İşte bu şirketin 2024 yılında düzenlediği konserler:

29 Ekim Ebru Gündeş, 28 Ekim Mert Demir, 13 Ekim Hakan Altun, 4 Ekim Ümit Besen, 29 Eylül İrem Derici, 28 Eylül Sefo, 28 Eylül Elif Buse Doğan, 27 eylül Altay, 27 Eylül Melek Mosso, 12 Eylül Gökhan Tepe, 30 Ağustos Tan Taşçı, 24 Ağustos Bengü, 26 Temmuz Karsu, 19 Mayıs Mor ve Ötesi, 19 Mayıs Murat Boz, 19 Mayıs Gülşen, 15 Mayıs Öykü Gürman, 11 Mayıs Melek Mosso, 6 Mayıs Merve Özbey, 3 Mayıs Simge, 23 Nisan Edis, 22 Nisan Gazapizm, 21 Nisan Semicenk, 17 Mart Güliz Ayla, 16 Mart Buray, 8 Mart Şevval Sam, 3 Mart Sebahat Akkiraz, 2 Mart Melek Mosso, 25 Şubat Semicenk, 14 Şubat Semicenk,

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