192 araştırmacı üniversitelerde çalışmak için başvurdu

Yükseköğretim Kurulu nitelikli doktoralı araştırmacıların üniversitelere kazandırılması için çalışmalarını hızlandırdı. Doktora derecesine sahip nitelikli araştırmacıların kısmi zamanlı görevlendirilmesine imkan tanıyan 2547 sayılı Kanun'un Ek 46'ncı maddesi ve Ek 34'üncü maddesi kapsamında "Nitelikli Araştırmacı Çalıştayı" Yükseköğretim Kurulunda düzenlendi. Ek-46'ıncı madde uyarınca, uluslararası üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, kamu kurumları veya özel sektör laboratuvarlarında görev yapan Türk veya yabancı doktoralı araştırmacılar Türkiye'deki üniversitelerde görev alabiliyor. Ek Madde 34 kapsamında ise devlet üniversitelerinde doktora sonrası Ar-Ge ve tasarım projelerinde çalışmak üzere sözleşmeli araştırmacılar istihdam edilebiliyor.

Harvard ve Oxford Üniversitesinden araştırmacılar Türk üniversitelerinde

Çalıştayda Ek-46'ıncı madde kapsamında şimdiye kadar aralarında Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen 30 üniversitesinin de içinde bulunduğu toplamda 65 kurumdan 192 araştırmacının başvuru yaptığı açıklandı. Ek-34 maddesi kapsamında ise 211 doktora sonrası araştırmacının 41 üniversitenin Ar-Ge ve tasarım projelerinde çalışmak üzere istihdam edildiği bildirildi.

"Üniversite-sektör iş birliği açısından çok önemli bir dönüm noktası"

Çalıştaya çevrim içi katılan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, düzenlemenin uluslararasılaşma hedefine de üst seviyede hizmet eden bir uygulama olduğunu vurguladı. Özvar, "EK-46 Üniversite-sektör iş birliği açısından çok önemli bir dönüm noktası. Bu görevlendirme ile sektördeki doktoralı nitelikli araştırmacılar vasıtasıyla hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın sektörle ilişkisini güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Özvar Ek-46'ıncı madde kapsamında şimdiye kadar yurt dışından 65 kurum ve üniversiteden profesör, doçent ve doktor unvanına sahip toplam 192 araştırmacının başvurduğunu Ek-34 maddesi kapsamında ise 211 doktora sonrası araştırmacının 41 üniversitenin Ar-Ge ve tasarım projelerinde çalışmak üzere istihdam edildiğini belirtti.

"En büyük hayalimiz"

Özvar sözlerine şöyle devam etti:

"Düzenleme çerçevesinde, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde görev yapan profesör ve doktor unvanına sahip araştırmacılar Türkiye'de kısmi zamanlı olarak istihdam edildi.

Ayrıca bu kapsamda finans, savunma sanayi ve havacılık, enerji ve petrokimya, otomotiv, sağlık ve kimya alanlarında hizmet veren yurt içi ve yurt dışındaki, 65 farklı kurumdan gelen araştırmacılar, Türkiye'deki devlet üniversitelerinde kısmi zamanlı olarak istihdam edildi. Türkiye'den yurt dışına giden ve şu anda Amerika'dan Japonya'ya Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar muhtelif ülkelerde pek çok akademisyen var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu paylaşan bütün akademisyenlerle çalışmak en büyük hayalimizdir."

Özvar, bu konuda üniversite temsilcilerine, yöneticilere ve araştırmacılara önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Özvar'dan üniversitelere çağrı

Özvar, "Üniversitelerimizin gerek kamu gerek özel sektörde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerli ve yabancı kaliteli araştırmacılarla temasa geçmelerini, bu araştırmacıları bünyelerine kazandırmalarını arzu ediyoruz ve destekliyoruz. Üniversitelerimizin bu imkanlardan daha çok istifade etmesi en büyük temennimizdir." dedi.

Türkiye'deki üniversitelere nitelik kazandırmanın, nitelikli araştırmacıların daha fazla etkileşimde bulunmasıyla mümkün olacağını belirten Özvar, "Ek-46 kapsamında görevlendirme ile sektördeki doktoralı nitelikli araştırmacılar vasıtasıyla hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın sektörle ilişkisini güçlendirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalıştay'da Ek-46 ve Ek-34 maddeleri kapsamında şimdiye kadar yapılan başvuru ve değerlendirme süreçleri, daha çok sayıda nitelikli araştırmacı istihdam edilmesi için yapılması gerekenler ele alındı. Çalıştaya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyelerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Doktora Sonrası Araştırmacı Komisyonu Üyeleri ve 11 üniversitenin rektörü katıldı.