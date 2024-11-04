Memurun Ocak ayındaki zammı %10'u geçmeyecek mi?
Tüik'in Ekim ayı Enflasyon verilerini değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya; "Temmuz ayında 3.23, Ağustos ayında 2.47, Eylül ayında 2.97 ve Ekim ayında 2.88 olarak açıklanan enflasyon verileri hayat pahalılığını yansıtmamaktadır." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 12:33, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:24
Tüik'in açıkladığı verilere göre enflasyon altında ezilen memur ve memur emeklisinin
maaşı günden güne eriyor. Bu şartlarda tüm memurlar için refah payı artık kaçınılmaz
bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Bu veriler ışığında Ocak'ta %10 civarı beklenen memur zammı şimdiden eridi. %10'luk bir zam oranının mevcut hayat pahalılığında hiçbir anlam ifade etmediği gibi memur bir kez daha enflasyonun altında kalmıştır. Enflasyon farkı zam değildir, memura yapılacak öngörülü, rasyonel bir refah payı verilmesi elzemdir. Bu zam rasyonel rakamlar ışığında yeniden revize edilmelidir.