Memurun Ocak ayındaki zammı %10'u geçmeyecek mi?

Tüik'in açıkladığı verilere göre enflasyon altında ezilen memur ve memur emeklisinin maaşı günden güne eriyor. Bu şartlarda tüm memurlar için refah payı artık kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir.



Bu veriler ışığında Ocak'ta %10 civarı beklenen memur zammı şimdiden eridi. %10'luk bir zam oranının mevcut hayat pahalılığında hiçbir anlam ifade etmediği gibi memur bir kez daha enflasyonun altında kalmıştır. Enflasyon farkı zam değildir, memura yapılacak öngörülü, rasyonel bir refah payı verilmesi elzemdir. Bu zam rasyonel rakamlar ışığında yeniden revize edilmelidir.