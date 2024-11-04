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GFB liderinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da "gasp", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltına alınan Fenerbahçeli taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) lideri Cem G. ve beraberindeki 7 kişinin bir kişiyi darp ettikleri anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 13:19, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:21
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GFB liderinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, derneğin başındaki tribün lideri Cem G. ve beraberindeki 7 kişinin, sosyal medyada yaydığı video sonrası harekete geçmiş, zanlılar gözaltına alınmıştı. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen 7 kişi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Zanlıların bir kişi darp ettikleri anlar kameraya yansıdı

Zanlıların, bir kişiyi işyerinde darp ettikleri, cep telefonuna ve aracına zorla el koydukları ve tekme tokat döverek zorla olay yerinden götürdükleri görüntülere ulaşıldı. Zanlıların, tribün lideri Cem G.'nin bir fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi iş yerinde darp ettikleri, sonrasında işyerinden alıp götürdükleri bir mekanda peruk giydirip tehdit ettikleri ileri sürüldü. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde polis tarafından yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 72 mermi, 1 balistik yelek ve 100 bin 600 lira, 2 bin 500 dolar ve 315 euro para ele geçirildi.

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