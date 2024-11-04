Eğitim Bilimleri Sınavı kalkıyor... MEB-AGS geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti.

Yapılan görüşme sonrasında Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde şu açıklama yer almıştır:

"Ayrıca görüşmede, 2025 yılında yapılacak Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB - AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsam ve içeriği hakkında da değerlendirmeler yapıldı."

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre, KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri sınavı kaldırılacak.

ÖABT ile Genel Yetenek ile Genel Kültür oturumlarının yapılmasına ise devam edilmesi bekleniyor.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 9'ncu maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Milli Eğitim Akademisinde verilecek olan hazırlık eğitimine alınacak adayların, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan alınan puan üstünlüğüne göre belirlenmesi gerekiyor. Bakanlığın, KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri sınavını kaldırırken bunun yerine Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEG-AGS) adı altında yeni bir sınavı uygulamaya koyacağı belirtiliyor.

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