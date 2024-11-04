Erbakan'dan kayyım açıklaması: Cezalandırılan halktır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabı X'ten Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, paylaşımında şu açıklamaları kaydetti:

Sabaha karşı yapılan kayyım atamaları yıllardır sahnelenen senaryonun bir kez daha tekrarlanmasından ibarettir. Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyım atayanların hatası ne olursa olsun; cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir. Her iki taraf da bu anlamsız oyuna tekrar tekrar perde açmaktan vazgeçmelidir.

Sorun yasalarda ise, TBMM'de acil düzenlemelerle kanun değişikliklerini gerçekleştirelim. Yıllardır terör örgütü üyeliğinden yargılanan isimler aday gösteriliyor. YSK itiraz etmeyerek bu adaylıkları meşrulaştırıyor. Seçimler sonuçlanır sonuçlanmaz; yıllardır süren davalar hızla karara bağlanıyor. Ve sonuç olarak, seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak yerlerine vali ve kaymakamlar atanıyor. Bu filmin iki tarafı da, sivil siyasete duyulan güveni eriten ateşe odun taşımak için birbiriyle yarışıyor. Doğrusu; sorunlu isimlerin aday gösterilmemesi, gösterilse bile YSK sürecinde adaylıklarının önlenmesidir. Bununla birlikte, görevden alınmayı gerektirecek bir suç seçim sonrası sabit hale gelmişse, kayyım atamak yerine seçilmiş belediye meclislerinin yeni bir beledye başkanı seçmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti için çıkış yolu adalettir, hukuktur, millet iradesine saygı göstermektir. Örgütlerle istikrarlı mücadelenin asıl etkili yolu, bin yılı aşkın mazisi olan köklü bir devlet gibi hareket etmektir.