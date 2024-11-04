Beşiktaş'ta sakatlık kabusu
Beşiktaş'ta sakatlıkların artması teknik heyeti düşündürüyor. Siyah beyazlılarda son olarak İtalyan santrfor Ciro Immobile sakatlandı. Şanssız bir sakatlık yaşayan Necip Uysal büyük ölçüde sezonu kapattı. 26 Eylül'de oynanan Ajax maçında sakatlanan Al-Musrati ise Bellona Kayserispor, Eintracht Frankfurt ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında forma giyemedi.
Beşiktaş'ta sakatlıkların artması teknik heyeti düşündürüyor. Siyah beyazlılarda son olarak İtalyan santrfor Ciro Immobile sakatlandı.
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda fikstürün yoğunlaşmasıyla sakatlıklar da artmaya başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve sağlık ekibi, konuyu mercek altına aldı.
Şanssız bir sakatlık yaşayan Necip Uysal büyük ölçüde sezonu kapattı. 26 Eylül'de oynanan Ajax maçında sakatlanan Al-Musrati ise Bellona Kayserispor, Eintracht Frankfurt ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında forma giyemedi.
Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sakatlanan Ersin Destanoğlu ise Gaziantep Futbol Kulübü ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında oynayamadı.
6 Eylül'deki Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinin 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista da uzun süredir formasından uzak kaldı. Brezilyalı savunma oyuncusu, takımla çalışmalara başladı.
Kosova Milli Takımı'nın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı maçı tamamlayamayan Milot Rashica; TÜMOSAN Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarında takımdaki yerini alamadı.
Beşiktaş'ta son olarak Kasımpaşa maçının ilk yarısında adalesinde ağrı hisseden Ciro Immobile oyuna devam edemedi.
İtalyan golcü, Malmö ve RAMS Başakşehir mücadelelerinde forma giyemeyecek. (TRT Spor)