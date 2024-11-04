Kosova Milli Takımı'nın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı maçı tamamlayamayan Milot Rashica; TÜMOSAN Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarında takımdaki yerini alamadı.

Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sakatlanan Ersin Destanoğlu ise Gaziantep Futbol Kulübü ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında oynayamadı.

Şanssız bir sakatlık yaşayan Necip Uysal büyük ölçüde sezonu kapattı. 26 Eylül'de oynanan Ajax maçında sakatlanan Al-Musrati ise Bellona Kayserispor, Eintracht Frankfurt ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında forma giyemedi.

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda fikstürün yoğunlaşmasıyla sakatlıklar da artmaya başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve sağlık ekibi, konuyu mercek altına aldı.

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