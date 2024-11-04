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Bankacılık sektörünün mevduatı 25 Ekim haftasında arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 86,4 milyar lira artarak 18 trilyon 469,2 milyar liraya yükseldi. Sektörün toplam mevduatı 18 trilyon 469,2 milyar lira, kredi hacmi ise 14 trilyon 555,8 milyar lira oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 19:02, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 19:03
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Bankacılık sektörünün mevduatı 25 Ekim haftasında arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 86,4 milyar lira artarak 18 trilyon 469,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 25 Ekim ile biten haftada 86 milyar 367 milyon 227 bin lira artışla 18 trilyon 469 milyar 217 milyon 172 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,12 yükselişle 11 trilyon 211 milyar 601 milyon 279 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,71 azalışla 6 trilyon 470 milyar 243 milyon 949 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, 25 Ekim haftasında 198 milyar 799 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 168 milyar 83 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 25 Ekim itibarıyla 1 milyar 544 milyon dolarlık azalış görüldü.

- Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, 25 Ekim haftasında yüzde 1,24 artarak 1 trilyon 779 milyar 443 milyon 772 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,37 yükselişle 1 trilyon 812 milyar 4 milyon 822 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,52 artışla 2 trilyon 119 milyar 264 milyon 520 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 431 milyar 448 milyon 129 bin lirası konut, 58 milyar 446 milyon 470 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 289 milyar 549 milyon 173 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Ekim ile biten haftada 88 milyar 353 milyon 786 bin lira artarak 14 trilyon 555 milyar 839 milyon 463 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,90 artış kaydetti.

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