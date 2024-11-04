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CHP'li Günaydın: Her gün en az 4 vekil burada olacak

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Esenyurt Belediyesi önünde "Bugünden itibaren bugün olduğu gibi her gün CHP'nin en az 4 milletvekili, içlerinden birisi genel başkan yardımcısı ya da grup başkanvekili ya da Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olmak şartıyla burada bulunacak" dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 16:49, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 18:12
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İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin en az 4 milletvekilinin her gün Esenyurt Belediyesinin önünde bulunacağını kaydetti.

Belediye binası önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Günaydın, sabah saatlerinde Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandığını söyledi.

Günaydın, milletin iradesine saygılı olduklarını anlatarak, "O iradeyi de asla gasbettirmeyeceğiz. Bugünden itibaren bugün olduğu gibi her gün CHP'nin en az 4 milletvekili, içlerinden birisi genel başkan yardımcısı ya da grup başkanvekili ya da Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olmak şartıyla burada bulunacak. Parti meclis üyelerimiz burada bulunacak. İl örgütümüz, ilçe örgütümüz burada bulunacak. Hiçbir zaman Esenyurt'u terk etmeyeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici ise bugün Esenyurtlulara hizmet etmek için belediye meclis toplantısını yapmak istediklerini söyledi.

Polis ekiplerince CHP'li belediye meclis üyelerinin binaya alınmamalarından dolayı grup toplantısını dışarda gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını dile getiren Binici, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ahmet Özer'i sürekli ziyaret ettiklerini belirtti.

Özer'in makam odasında bulunan 145 sayfalık metnin suç unsuru sayıldığını, aramalarda avukat olmadığı için delil yaratma durumunun olabileceğini iddia eden Binici, "Ahmet Özer 10-12 yıl önce tamamen insani amaçla başsağlığı dilemek için açmış olduğu bir telefon görüşmesinden yargılanmaktadır. Bu ülkenin seçilmişleri olarak her gün hepimiz binlerce, yüzlerce, başsağlığı telefonu açıyor, binlerce, yüzlerce cenazeye katılıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'liler ile belediye binası önünde görevli polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindekiler, daha sonra partinin ilçe binasına yürüdü.

Polis ekipleri, bu sırada yoğun güvenlik önlemi aldı.

CHP İlçe Başkanlığı önünde konuşan Çelik, saat 17.00 ile 19.00 arasında bina önünde "demokrasi nöbeti" gerçekleştireceklerini söyledi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de basın açıklamasına katıldı.

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