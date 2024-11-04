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Maltepe Belediyesi'nde Ahmet Özer gerilimi!

Maltepe Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması tartışıldı. İlçe Belediye Başkanı Esin Köymen: "Kayyumlarla ilgili sürece dair söyleyecek çok sözümüz var ama demokrasiye sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi. AK Parti Meclis Üyesi Yusuf Özgün:'Anayasanın ilk 4 maddesine karşı çıkanın alnını karışlarım' diyenler, 'İlk 4 madde değişmelidir' diyen Esenyurt Belediye Başkanına neden kol kanat germektedir? Atatürk'ün partisini devlet-millet düşmanları ile aynı safa çeken gaye, CHP'nin logosunun yanında kara bir leke olarak kalacaktır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 17:00, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:44
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İSTANBUL (AA) - Maltepe Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması tartışıldı.

Toplantı, Belediye Başkanı Esin Köymen'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Burada konuşan Köymen, Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'ta her iki seçmenden birisinin oyunu alan Ahmet Özer'in şafak operasyonuyla gözaltına alındığını söyledi.

Daha sonra belediyeye kayyum atanarak halkın iradesinin hiçe sayıldığını öne süren Köymen, "Bu sabah Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyelerine kayyum atanmıştır. Arkadaşlar, gittikçe demokrasiden uzaklaştığımızın altını çizmek istiyorum. Kayyumlarla ilgili sürece dair söyleyecek çok sözümüz var ama demokrasiye sahip çıkmak hepimizin görevidir." dedi.

- "Bu kişi başkan olduktan önce de olduktan sonra da terör ve teröristlerle arasına mesafe koymamıştır"

Mecliste gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti Meclis Üyesi Yusuf Özgün, Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığını kaydetti.

Terörle mücadelede vatansever herkesin güç birliği yapmasının milli görev olduğunu dile getiren Özgün, "'Anayasanın ilk 4 maddesine karşı çıkanın alnını karışlarım' diyenler, 'İlk 4 madde değişmelidir' diyen Esenyurt Belediye Başkanına neden kol kanat germektedir? Atatürk'ün partisini devlet-millet düşmanları ile aynı safa çeken gaye, CHP'nin logosunun yanında kara bir leke olarak kalacaktır." diye konuştu.

Özgün, Ahmet Özer'i kendi siyasi ve kişisel ajandaları için istismar edenlerin, terör operasyonunun hukuksal yönünü de değersizleştirmeye çalıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ağzından kaçırdığı 'Farklı bayraklarımız da var' sözleri aziz milletimizin dikkatinden kaçmamıştır. Mesele net, bu kişi başkan olduktan önce de olduktan sonra da terör ve teröristlerle arasına mesafe koymamıştır. Devletin bütünlüğünü hedef alan eylemlere girmiştir. Hiçbiriniz bu ilişkiye yok demiyor. Sadece zaman tartışması üzerinden suyu bulandırmaya çalışıyorsunuz ki buna da milletimizin inanmadığını biliyorsunuz."

Özgün'ün "Esenyurt Belediye Başkanını savunmak, PKK'yı savunmaktır" demesinin ardından araya giren Belediye Başkanı Köymen, "Mikrofonunuzu kapatıyorum çünkü siz çok haddinizi aşmaya başladınız." ifadesini kullandı.

AK Parti Meclis Üyesi Özgün, Köymen'e "Hoşunuza mı gitmiyor, ben haddimi biliyorum." dedi.

Köymen'in "Haddinizi bilin, siz çok ileriye gitmeye başladınız. Kimi PKK'lı olmakla suçluyorsunuz? Önünüze dönün. Yerine geç, mikrofonu kapatıyorum" şeklindeki ifadeleri üzerine Özgün "Milletin sesini nasıl kesersiniz?" diye sordu.

Belediye Başkanı Köymen, meclisi PKK'lı olarak suçladığını iddia ettiği Özgün'den sözlerini geri almasını istedi.

Özgün de "Sözümü geri almıyorum. 'Kürt-Türk kardeştir, PKK kalleştir'. Bu kadar basit. Burada siz demokrasiye müdahale ediyorsunuz." cevabını verdi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Köymen'in salon dışına çıkmasını istediği Özgün'ün olduğu bölüme CHP'li meclis üyeleri yerlerinden kalkarak geldi.

- Tartışma nedeniyle toplantıya ara verildi

Gruplar arasında tartışmanın bir süre daha devam etmesi üzerine Belediye Başkanı Köymen, meclis toplantısına ara verdiğini duyurdu.

Aranın ardından salonda bir konuşma yapan Köymen, "Meclis kürsüsünde Yusuf Bey'in yaptığı bütün suçlamaları kendisine iade ediyorum ve kendisiyle ilgili işlem yapacağımı belirtmek istiyorum." dedi.

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