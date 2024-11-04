Sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandırdılar

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte bungalov tatili ilanları paylaşıp, 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti.

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