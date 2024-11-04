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Sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandırdılar

Sakarya merkezli soruşturmada, sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 22:57, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 22:57
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Sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandırdılar

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte bungalov tatili ilanları paylaşıp, 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Kayseri, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı baskınlarla şüphelileri yakaladı.

Sakarya'ya getirilen 6 şüpheli, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında da ev hapsi kararı verildi.

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