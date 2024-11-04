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Beyoğlu Belediyesinde Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması tartışıldı

Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması tartışıldı. İlçe Belediye Başkanı İnan Güney:"Devlet, kim suç işliyorsa, belediye başkanı da olsa gidip yakasına yapışacak. Biz buna itiraz etmeyiz. Ama gerçekten vicdanları tatmin edecek bir gerekçe yok" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Sezayi Çimen: "Bizim içerde muhalefeti ve iktidarıyla birlik olmamız lazım. Terörle her zaman mücadele edilmiştir. Bugün yargı kararlarıyla belediye başkanları görevden alınır, yarın aklanır, iade edilir. Siz kendi aranızdaki kavgayı halledin" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 23:03, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 23:03
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Beyoğlu Belediyesinde Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması tartışıldı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması tartışıldı.

Toplantı, Belediye Başkanı İnan Güney'in yönetiminde belediye binasında yapıldı.

Burada konuşan Güney, Ahmet Özer'le 7 aydır birlikte belediye başkanlığı yaptıklarını, Özer'in 10 yıl geriye dönük araştırıldığını, geriye bakıldığında profesör, dekan, rektör yardımcılığı yapmış ve 10 yıl devlete hizmet etmiş bir memur olduğunu, son 7 ayda CHP'den belediye başkanı olduktan sonra bir anda terörle iltisaklı hale gelmesini anlamadıklarını söyledi.

"Hazırlanan iddianameyi okudum. Ortaya konulan gerekçeler ne vatandaşı, ne kamuoyunu ne de kamu vicdanını tatmin etmemiştir." diyen Güney, şöyle devam etti:

"Devlet, kim suç işliyorsa, belediye başkanı da olsa gidip yakasına yapışacak. Biz buna itiraz etmeyiz. Ama gerçekten vicdanları tatmin edecek bir gerekçe yok. Siyasi masalarda alınmış bir karar olarak görüyorum. Ben herkesi vatandaşın, sandık iradesine saygılı olmaya davet ediyorum. Bu durum devlete ve topluma hasar veriyor. Gelin bu yanlıştan dönün diyoruz. Ahmet hoca göreve geri dönmeli. Yargılamanın ilk duruşmasında serbest bırakılacağından eminiz. Bu süre boyunca belediye meclisinden bir başkan oraya vekil olarak seçilmeli. Belediye meclisi görevini yapmalıdır. Atanan kayyımın görevi derhal sonlandırılmalı, belediye meclisinden seçilen birisi geçici olarak başkanlığı almalıdır."

Güney, konuşmasını yaparken CHP Gençlik Kollarından bir grup "Kayyuma geçit yok" yazılı pankart açtı.

Bunun üzerine Güney'in "Ben mesaj veriyorum, indirin." uyarasıyla pankart indirildi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Sezayi Çimen, devam eden hukuki süreçle ilgili tartışmaların doğru olmadığını söyledi.

Türkiye'nin teröre karşı birlik olarak mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Çimen, "İsrail, sınırımızda mücadele ettiğimiz YPG-PKK'dan 40 bin kişiye vatandaşlık verecek seviyeye gelmiş. Bizim içerde muhalefeti ve iktidarıyla birlik olmamız lazım. Terörle her zaman mücadele edilmiştir. Bugün yargı kararlarıyla belediye başkanları görevden alınır, yarın aklanır, iade edilir. Siz kendi aranızdaki kavgayı halledin. Bu ülkenin CHP'ye, iktidarda olan AK Parti'ye de ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Fuat Dumanlı ise süreci takip ettiklerini söyleyerek "Biz Türk adaletine güveniyoruz." dedi.

- "Burada PKK propagandası yapamazsınız"

Belediye Başkan Yardımcısı Elif Yıldırım, atanamayan öğretmenler ve kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığı konuşmasının sonunda "Kadın cinayetleri politiktir." diyerek Kürtçe slogan atması tepkilere neden oldu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Sezayi Çimen, "Burası Beyoğlu halkının hizmet aldığı belediye meclisi, ben sizi kınıyorum. Burada PKK propagandası yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Meclis Üyesi Emre Bozkuş ekim ayı meclis toplantısında, Beyoğlu Belediyesi'nde LGBT destekçisi olarak bilinen K.K'nin anaokulu koordinatörü olarak atanmasını gündeme getirdiklerini, ancak, Belediye Başkanı Güney'in iddiaları yalanladığını söyledi.

Bozkuş, topladıkları belgeler ve fotoğrafların bu atamanın yapıldığını ortaya koyduğunu belirterek, aile yapısını korumak adına gereken tüm mücadeleyi vereceklerini vurguladı.

Belediyeye alınan terörle iltisaklı kişileri yakından takip ettiklerini, belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde koordinatör olarak görevli olan H.K'nin terör propagandası yapmak dahil 5 adet dosyadan yargılandığını dile getiren Bozkuş, "Hani siz bu isimleri güvenlik soruşturması yaparak işe başlatıyorsunuz? Resmen halkımızla dalga geçiyorsunuz. Yine başkanın en yakınındaki isim, S.Ö. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerini silah tedarik etmekten müebbet hapis cezası alan ve cezaevinde ölüm orucuyla hayatını kaybetmiş bir katil olan Mustafa Koçak'ın ölüm yıl dönümünde paylaşım yaparak yad etti." dedi.

Bozkuş, ayrıca CHP Beyoğlu İlçe Teşkilatında görev yapan V.Y'nin DHKP-C yöneticiliğinden yargılanıp, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı gün yurt dışına kaçtığını tespit ettiklerini belirterek, "Şimdi bu şahsı kaçıranlar seçilmiş olsa da devlet gereğini yapmasın mı? Devlet göz mü yumsun, bunu mu istiyorsunuz? Terörle bağlantılı isimlerle mi yol yürüyeceksiniz, yoksa devletimizle ve cumhuriyetimizle mi yol yürüyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan CHP Meclis Üyesi Sefer Karamehmetoğlu, "V.Y. 2019-2021 tarihleri arasında Beyoğlu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Adli sicil kaydı yoktur belgesi var. 2008 yılında olan cinsel taciz dosyasını teröre bağlamak sana hiçbir şey kazandırmaz." şeklinde cevap verdi.

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