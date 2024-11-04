Borsa günü düşüşle tamamladı

Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
AK Parti'den kayyum açıklaması
AK Parti'den kayyum açıklaması
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi
Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi
Tıp fakültesinde kadavra krizi: İthal edecekler
Tıp fakültesinde kadavra krizi: İthal edecekler
Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı ile 4 yıl sonraki YKS'yi görüştü
Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı ile 4 yıl sonraki YKS'yi görüştü
Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacak
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
Belediye başkanı ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Belediye başkanı ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Memurun Ocak ayındaki zammı %10'u geçmeyecek mi?
Memurun Ocak ayındaki zammı %10'u geçmeyecek mi?
Ali Yalçın: Ücretler değil fiyatlar baskılanmalı
Ali Yalçın: Ücretler değil fiyatlar baskılanmalı
192 araştırmacı üniversitelerde çalışmak için başvurdu
192 araştırmacı üniversitelerde çalışmak için başvurdu
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine açıklama
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine açıklama
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Kasım ayı kira zamları belli oldu
Kasım ayı kira zamları belli oldu
Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı
Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte
Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte
Hasta sevki yapan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hasta sevki yapan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
Sağlık Bakanlığı'ndan asistan kadrolarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan asistan kadrolarıyla ilgili açıklama
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 8.663,88 puandan tamamladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 18:28, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 18:48
Yazdır

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 8.663,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 221,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 68,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,83, holding endeksi yüzde 2,31 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, gözler bu hafta ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

ABD'de yarın yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, perşembe günü açıklanacak Fed'in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2,88, yıllık 48,58 arttı.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere'de hizmet sektörü PMI, ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek, 8.800 ve 8.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber