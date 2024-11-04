ABB'den Ebru Gündeş konseri açıklaması

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ABB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

Ne olmuştu?

Ebru Gündeş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı. Ancak bu sahne için kendisine 69 milyon TL'lik bir ödeme yapıldığı iddia edilmişti.

Bu iddiaların üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl etkinlikleri için Ankara'da düzenlenen Ebru Gündeş konserinin giderleriyle ilgili iç inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından Mansur Yavaş imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" ifadelerine yer verilmişti.