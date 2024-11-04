Sildiği cam hayatına mal oluyordu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci kattaki evinin camlarını temizlerken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen 56 yaşındaki Zeliha S. ağır yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 22:10, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 00:11
Olay, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Şenlik Sokak'ta meydana geldi. Üç katlı apartmanın 2'nci katındaki dairesinde yaşayan Zeliha S., cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan Zeliha S., ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Zeliha S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.