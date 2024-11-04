Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı tutuklandı
Sabah saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı tutuklandı. Gölbaşı'nın kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettiği belirtildi.
Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun tribün lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettiği, arabasına ve telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Cem Gölbaşı tutuklandı.
Ne olmuştu?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derneğin başındaki tribün lideri Cem Gölbaşı ve beraberindeki 7 kişinin, sosyal medyada yaydığı iddia edilen video sonrası harekete geçti.
Yapılan tespitlerin ardından 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, gözaltına alınan kişilerden tribün lideri Cem Gölbaşı'nın fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettikleri, aracına el koyup cep telefonlarını aldıkları ileri sürüldü.
Cem Gölbaşı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Cem Gölbaşı tutuklandı.