Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı tutuklandı

Yapılan tespitlerin ardından 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, gözaltına alınan kişilerden tribün lideri Cem Gölbaşı'nın fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettikleri, aracına el koyup cep telefonlarını aldıkları ileri sürüldü.

Ne olmuştu? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derneğin başındaki tribün lideri Cem Gölbaşı ve beraberindeki 7 kişinin, sosyal medyada yaydığı iddia edilen video sonrası harekete geçti.

Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun tribün lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettiği, arabasına ve telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net