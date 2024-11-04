Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 2-1 Mağlup Etti
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve Ömer Faruk Turtay'ın yönettiği bu önemli karşılaşmada, Gençlerbirliği İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet, Gençlerbirliği'nin son 4 haftada sadece 1 puan alabilen performansını iyileştirdi ve tehlike bölgesinden kurtulmaya yönelik adımlarını atmaya devam etti. İstanbulspor ise son 4 maçta 1 puan alabilen bir performans sergiledi¹.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 22:03, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 22:11
Trendyol 1.Lig'in 11 haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği İstanbulspor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı Ömer Faruk Turtay yönetti.
Son 4 haftada sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği maçı kazanıp tehlike bölgesinden kurtulmak istiyor.
İstanbulspor ise son 4 maçını kaybederken, 5 haftada 1 puan alabildi.
Gençlerbirliği 12 puan ile 18. sırada bulunurken, İstanbulspor 13 puan ile 15 sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği, Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle İstanbulspor maçında TSK ve emniyet mensupları, öğrenciler ile kadın taraftarlara ücretsiz bilet verecek.