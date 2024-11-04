Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 2-1 Mağlup Etti

Gençlerbirliği, Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle İstanbulspor maçında TSK ve emniyet mensupları, öğrenciler ile kadın taraftarlara ücretsiz bilet verecek.

Gençlerbirliği 12 puan ile 18. sırada bulunurken, İstanbulspor 13 puan ile 15 sırada yer alıyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net