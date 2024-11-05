5 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılacak. Manas Nişanı takdim edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ile ortak basın toplantısının ardından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ziyarette bulunacak, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin açılışına, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanlarının onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(Kırgızistan/Bişkek)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni ile İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 40. Bakanlar Oturumu Kapanış Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.45/13.45)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit'i Anma Töreni ile partisinin Meclis grup toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Bolu/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile parti genel merkezinde görüşecek.

(Ankara/16.00)

3- TBMM'den

- MHP'nin Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.45/15.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(Ankara/14.30/18.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ile 10 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de 2024 yılı başkanlık ve kongre seçimleri için halk sandık başına gidecek.

(Washington/New York/Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakalarının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile bir oyuncusu, tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00/13.30)

3- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak İsveç ekibi Malmö'nün teknik direktörü Henrik Rydström ve bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip, son çalışmasını da burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.30/19.00)

4- BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında; A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka, Polonya'nın Trefl Sopot takımına konuk olacak, Bahçeşehir Koleji ise İsrail'in Hapoel Shlomo takımıyla oynayacağı iç saha maçına Sırbistan'da çıkacak.

(Sopot/21.00/Belgrad/22.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Yunanistan'ın Promitheas ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçlarında; Kuzeyboru, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek, Türk Hava Yolları ise Karadağ'ın Herceg Novi takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Aksaray/19.00/Herceg Novi/21.00)

7- CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın VC Wiesbaden takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.30)