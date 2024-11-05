Gençler meslek öğreniyor, iş beğenmiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve tekstil sektöründe 200 binin üzerinde iş gücü kaybı olduğuna belirterek, "Ama bugün almak istesen işçi de yok" dedi. TİM'in Antalya'da düzenlediği Delegeler Çalıştayı'ında gazetecilerin sorularını cevaplayan Gültepe, "Çoğu sektörde başkanlarımız farklı ülkelerden iş gücünü ithal etmeye başlayalım önerisi sunuyor. Üretim tarafında çalışmak istemeyenlerin çoğu hizmet sektörüne geçti. EYT'den dolayı ayrılıp çalışmak istemeyen ve onların yerine gelemeyen eksik iş gücümüz var. İş gücü ithalatını şu an hayata geçiren sektörlerimiz de var. Mesela bu toplantıda Başkanlardan biri bunu dile getirdi, eleman bulamadığı için Özbekistan'dan 10-15 tane elemanı getirip, fabrikanın imkanlarını sunarak, lojman vererek istihdam sağlamaya başladı. Üretimi durduramayız. İşsizlik dışında Türkiye'de iş beğenmeme problemi var, gençler zor işleri değil, masabaşı işleri tercih ediyor" dedi.

HİZMET SEKTÖRÜNE GİDİYORLAR



Bu konuyla ilgili bakanlıkla birlikte planlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Gültepe, "Eğer bu şekilde giderse özellikle emek yoğun olan sektörlerde daha fazla problem yaşanır ki yaşıyoruz. Malatya'da tesisim var, deprem sonrası bazı sıkıntılar yaşandı ama şu an alacak eleman bulamıyoruz. Ağırlıklı o bölgede asgari ücret veriliyor. İnsanlar üretimde çalışmak, meslek öğrenmek yerine hizmet sektörünü daha fazla tercih ediyor. Böyle bir trend var" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE 'REKABETÇİLİK' ŞARTI



Asgari ücret konusuna da değinen Gültepe, "2024'e başladık başlayalı rekabetçiliğimiz düştü. Türkiye hem üretimde hem tüketimde pahalı bir ülke oldu. Bütün dengeyi sadece asgari ücretin artması şeklinde değil, para politikası ve ekonomik politikaların da içini kapsayacak şekilde bir harman yapılarak sağlayabiliriz. Çalışan da bizim firmalarımız da bizim. Türkiye'de rekabetçilik gücünü elde tutabilecek bir rakamın ortaya konması gerekiyor. İlk başta fiyat artışları ile hep beraber mücadele etmemiz gerek. Fahiş fiyatlarla ürün satanları deşifre etmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

ÖNDER ÇELİK