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Bakan Bolat: Ekonomi programı olumlu sonuçlar veriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğini, makroekonomik göstergelerde gözlenen iyileşmeyi, Türkiye'nin kredi notunu peş peşe artıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da teyit ettiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 09:16, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:16
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Bakan Bolat: Ekonomi programı olumlu sonuçlar veriyor

Bolat, ekonomik göstergelere dair son dönemde yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Hükümetin uyguladığı ekonomi programıyla birçok makroekonomik göstergede sağlanan iyileşmenin devam ettiğini bildiren Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Para ve döviz piyasalarında sağlanan güçlü istikrarın yanında, ekonomik büyüme, istihdam artışı, dış ticaret açığında azalma ile cari işlemler dengesinde iyileşme, Merkez Bankamızın rezervlerindeki güçlü artış, kredi derecelendirme kuruluşlarının ikişer defa not artırımı, CDS primlerinin hızla düşmesi, yıllık enflasyon oranında son beş aydır sağlanan hızlı gerileme gibi birçok makro göstergelerde olumlu gelişmeler kaydedilmiştir."

- "TÜFE son 15 ayın en düşük seviyesine geldi"

Bolat, bu yılın mayıs ayında yüzde 75,5 ile zirveyi gören yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), son beş aydır gerileyerek ekimde yüzde 48,58'e düştüğünün altını çizerek, TÜFE'nin son 15 ayın en düşük seviyesine geldiğini ve iki aydır üst üste politika faiz oranının altında kaldığını vurguladı.

Bolat, ekimde TÜFE'nin aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 artış gösterdiğine dikkati çekerek, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) de aylık yüzde 1,29, yıllık yüzde 32,24 yükseldiğini belirtti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın uyguladığı dış ticaret politikası tedbirleriyle azalan dış ticaret açığı ve iyileşen cari işlemler dengesi, aynı zamanda ekonomik büyüme ve istihdam artışına da katkı sağlamaktadır. Diğer yandan, Ticaret Bakanlığımız, yoğun bir şekilde sürdürdüğü piyasa denetimleri, sektörel düzenlemelerle dezenflasyon sürecine de destek olmaktadır. Ekonomi programımızın olumlu sonuçlar verdiğini ve makroekonomik göstergelerde gözlenen iyileşmeyi, ülkemizin kredi notunu peş peşe artıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da teyit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde uyguladığımız programa katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve tüm bakanlarımıza, ilgili kuruluşlarımıza, ve fedakar halkımıza teşekkür ediyorum."

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