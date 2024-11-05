Dünürünü öldürmüştü, yurt dışına kaçarken yakalandı

Nazmi Çelik, Adana'dan Edirne'ye kaçtı. Burada göçmen kaçakçılarıyla anlaşan Çelik, yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Anlaştığı göçmen kaçakçılarıyla balkanlara kaçacak olan Çelik, Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tozkoparan'ın olay yerinden öldüğünü belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından Tozkoparan defin edildi.

Olay, 12 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmi Çelik (51), boşanma aşamasında olan kızının kayınbabası Abdulkadir Tozkoparan'a (47) silahlı saldırı düzenlendi. Çelik, saldırıda dünürü Tozkoparan'ı başından vurup kaçtı.

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