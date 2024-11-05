Alkollü sürücünün kullandığı otomobil ağaca çarparak parçalandı: 2 ölü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, ağaca çarparak parçalandı. Amasya Valisi Önder Bakan, "Sevdiklerinize bu acıyı yaşatmayın" notuyla kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 10:26, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:00
Kaza, geç saatlerde Gümüşhacıköy ilçesi Saray Mahallesi Çetmi köyü yolu Hallar Mezarlığı yakınında meydana geldi. Berke K. idaresindeki 05 KE 808 plakalı otomobil hızlı şekilde seyir halindeyken yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Parçalanan otomobildeki Hakan Kazabatlı ve Samet Tomak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve Emir Sefa Kindar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kindar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, sürücü Berke K.'nın 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi. Cenazeler ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.