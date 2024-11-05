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Erdoğan: Terörün her türlüsüne karşı mücadelemiz kesintisiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ile terörle mücadeledeki işbirliğine ilişkin, "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 10:40, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:40
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Erdoğan: Terörün her türlüsüne karşı mücadelemiz kesintisiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile başkanlık ettiği Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu.

Toplantı vesilesiyle "ata yurdu" olarak ifade ettiği Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, Caparov'a "fevkalade" ev sahipliği için teşekkür etti.

Erdoğan, egemen Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kara-Kırgız Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacaklarını belirten Erdoğan, bu sayede ilişkilerin güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirilmesini sağlayacak mekanizmayı tesis edeceklerini söyledi.

- Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde ikili ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldıklarını vurguladı.

Türkiye'nin, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki en büyük yatırımcı ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkelerin başında geliyoruz. Bütün bunlar ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. 1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız Türk-Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

İki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız." ifadesini kullandı.

Eğitim işbirliğine de değinen Erdoğan, "Eğitim işbirliği anlaşmasının müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesinin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim." değerlendirmesinde bulundu.

- "İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaralıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezaliminin küresel ölçekte vicdanları derinden yaraladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa'da yapılan gayriresmi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim."

Bugün imzalanacak anlaşmalarla ilişkilerin ahdi zemininin daha da güçlendirileceğine işaret eden Erdoğan, "Yarın ev sahipliğinizde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı 11. zirvesinin ve dönem başkanlığınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dönem başkanlığınız süresince gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin layıkıyla temsiline katkı vereceğinize yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nı başarıyla tamamladıklarını vurgulayarak, "Bugünkü temaslarımızda ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda atacağımız adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararların ve tespit ettiğimiz hedeflerin, ilişkilerimizin geleceğine yön vereceğine inanıyorum. Bir sonraki konsey toplantısı için sizleri Ankara'ya bekliyorum." dedi.

Şahsına ve heyete gösterilen misafirperverlik ve teveccüh için teşekkür eden Erdoğan, "Tabii bu arada bugün bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz bu muhteşem eserinizin Kırgızistan'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gerçekten maliyet hesapları noktasında da başarılı bir iş çıkardınız. Bu bakımdan da tebrik ediyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.

İki ülke arasında 19 anlaşmanın imzalanacağını belirten Erdoğan, "Bu, çok çok zengin bir toplantı demektir. 19 anlaşma, muhteşem. Rabb'im sonunu da hayreylesin." ifadesini kullandı.

Daha sonra anlaşmaların imza törenine geçildi.

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