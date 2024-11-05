Bakan Bak açıkladı: KYK yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 97

Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, milli sporcu bursu çalışmasını hayata geçirerek, "okul mu eğitim mi" ikilemi arasında kalan sporcuların yaşadığı sıkıntıları sona erdirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar 442 milli sporcunun üniversiteye yerleşerek bu haktan istifade ettiğini anlatan Bak, özel öğretim kurumları sporcu eğitim bursundan ise 1101 başarılı sporcunun yararlandığını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 8-10 yaş grubu çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla Sportif Yetenek Taraması Projesi'ni hayata geçirdiklerini dile getiren Bak, "Bugüne kadar 3 milyon 199 bin 379 çocuğumuz bu taramalara katıldı. Çok önem verdiğimiz çalışmalarımızdan biri olan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile bugüne kadar 8 milyon 492 bin 531 vatandaşımıza yüzme eğitimi verdik, vermeye devam ediyoruz. Sporcu Eğitim Merkezleri ile çocuklarımızın eğitimlerini aksatmadan sporla yetişmeleri için 56 ilde 59 merkezde hizmet veriyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 3 bin 471 sporcumuz burada yatılı ve gündüzlü olmak üzere eğitim alıyor. Sporcularımızın desteklenmesi için Sporcu Harçlığı kapsamında 2024 yılı ağustos ayı itibarıyla 55 bin 763 sporcuya toplam 269 milyon lira ödeme gerçekleştirdik." diye konuştu.

Bakan Bak, Bahreyn'de yapılan Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda Türkiye'nin 38 madalya kazandığına işaret ederek, Türk sporunda yeni yıldızların yetiştiğini belirtti. Türk sporunun "can damarı" olarak nitelendirdiği amatör sporlara Bakanlık olarak büyük bir önem ve özen gösterdiklerinin altını çizen Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl 3 bin 490 spor kulübümüze toplam 539 milyon 345 bin lira nakdi yardım sağladık. Bunun yanı sıra yılbaşından bu yana 24 milyon 123 bin 400 lira değerinde malzeme desteği verdik, yıl sonuna kadar bu miktarı 28 milyon 235 bin 920 liraya ulaştırmayı hedefliyoruz. Spor kulüplerimizin sayısı, 2002 yılında 6 bin 35 iken, bugün verilen desteklerle 25 bin 877'ye yükseldi. Uluslararası arenada ülkemizi temsil eden 605 sporcumuz, 274 antrenörümüz ve 47 kulübümüze, toplam 252 milyon 180 bin 668 lira ödül takdim edildi. Bağımsız spor federasyonlarımıza da desteğimizi sürdürüyoruz. Ekim 2024 itibarıyla 63 federasyonumuza toplam 3 milyar 105 milyon 775 bin lira ödeme yaptık."

- "Dünyanın en büyük öğrenci yurt ağlarından birini oluşturduk"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığın, gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamada köklü ve tecrübeli geçmişiyle her geçen yıl daha da güçlendiğini vurguladı. Yurt sayısı ve yatak kapasitesindeki artışa dikkati çeken Bak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt bulunuyorken; bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurduyla milletimizin hizmetindeyiz. Gururluyuz çünkü bu devasa kapasite artışı ile yüzde 445 oranında bir büyüme sağlayarak, dünyanın en büyük öğrenci yurt ağlarından birini oluşturduk. Bugün gençlerimizin barınma ihtiyaçlarına yüksek bir başarı oranı ile karşılık verebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza yerleştirdik. Yurtlarımızı öğrencilerimiz için sadece bir barınma alanı değil, sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyen, modernize edilmiş ve otel konforunda yaşam alanları olarak tasarlıyoruz."

Öğrencilere beslenme yardımı ile burs ve kredi desteği sağlandığını da belirten Bak, "2024 yılı boyunca 954 bin 226 öğrencimize aylık 4 bin 950 lira beslenme yardımı sağlandı. Yemek ihtiyaçları hijyen koşullarında, sağlıklı ve dengeli menülerle karşılanıyor. Ayrıca öğrencilerimize kredi ve burs desteği sunmaya devam ediyoruz. Başvuru yapan öğrencilerle ailelerinin sosyal durumu, gelir durumu ve öğrencinin başarı durumları 12 kamu kurumundan araştırılarak, ihtiyaç sahibi öğrenciye burs, talep eden öğrencilerimize de kredi tahsisi yapılmaktadır. Öğrencilerimizin burs/kredi miktarı 2 bin liradır. Yüksek lisans öğrencilerine bu miktarın iki katı, doktora öğrencilerine ise üç katı ödeme yapıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Yasa dışı bahse karşı kararlılıkla mücadeleye devam ediyoruz"

Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının 6 Şubat depreminden etkilenen bölgede yoğun bir tesisleşme faaliyeti içerisinde olduğunu söyleyerek, bölgedeki tesis çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"1 atletizm pisti, 10 futbol sahası, 10 gençlik merkezi, 1 olimpik, 2 yarı olimpik olmak üzere 3 yüzme havuzu, 4 spor salonu, 1 tenis kortu olmak üzere toplamda 29 adet gençlik ve spor tesisini tamamlayarak bölgede hizmete sunduk. Yine deprem bölgesi illerimizde; 3 gençlik merkezi, 1 futbol sahası, 1 spor salonu, 1 halı sahadan oluşan gençlik ve spor tesislerimizin ihale ve proje çalışması devam ediyor. Ayrıca yeni imar planına göre 11 ilimizde 86 adet spor tesisi ve 37 adet gençlik merkezi olmak üzere toplamda 123 adet gençlik ve spor tesisi yapılması planlanmaktadır. 6 Şubat depremlerinden sonra 5 bin 824 yatak kapasiteli 5 öğrenci yurdu yaparak bu yıl hizmete açtık. Ayrıca 5 bin 283 yatak kapasiteli 5 öğrenci yurdunun da yapımı devam ediyor. 10 bin 500 yatak kapasiteli 8 ağır çelik, bin 400 yatak kapasiteli 3 betonarme olmak üzere toplamda 11 bin 900 yatak kapasiteli 11 öğrenci yurdunun ihale ve proje çalışmaları devam ediyor. Tüm bunların yanında deprem bölgesindeki gençlik, spor ve yurt tesislerine ait bakım onarım ve güçlendirme işleri için toplam 1 milyar 455 milyon 818 bin lira tutarında ödenek taahhüdü gönderilerek mevcut tesislerimizin en verimli şekilde hizmet vermeleri sağlanmıştır."

Bakan Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının, Türk sporunun gelişmesi ve her kesime ulaşması için etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, "Ülkemizin dört bir yanında mahallelerden başlayarak spor tesisleri kuruyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın hassasiyetle mücadele ettiği konulardan biri yasa dışı bahistir. Devletimizin ilgili her kurumuyla işbirliği içerisinde yasa dışı bahse karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam ediyoruz. Konuyla ilgili ihbarlar titizlikle değerlendiriliyor. Yasa dışı bahis oynanan internet siteleri hakkında erişimin engeli kararı veriliyor. Bağlantısı olanlarla ilgili suç duyurularında bulunuyor ve açılan kamu davalarına müdahil oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığının 2025 yılı için öngörülen bütçesinin 231 milyar 922 milyon 274 bin lira olduğunu bildirdi.