Özel okul kurucusuna dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikten gözaltı

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen Y.G, kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" dedi.

Kentteki bir özel okulun kurucusu Y.G, "özel evrakta sahtecilik", "bedelsiz senet kullanma", "dolandırıcılık" ve "emniyeti suistimal" suçlamasıyla yakalandı.

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