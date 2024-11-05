Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Ankara'da hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı
Ankara'da hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı
Ordu'da öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan öğretmene tahliye
Ordu'da öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan öğretmene tahliye
Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı
Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı
Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti
Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti
MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz
MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz
Bakan Bak açıkladı: KYK yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 97
Bakan Bak açıkladı: KYK yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 97
Yalancı şahitlik mesajı ortaya çıktı, dosya yeniden açıldı
Yalancı şahitlik mesajı ortaya çıktı, dosya yeniden açıldı
Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Türkiye'de sadece 4 tane var birisi Sivas'ta
Türkiye'de sadece 4 tane var birisi Sivas'ta
Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım
Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
2025 LGS'nin tarihi belli oldu
2025 LGS'nin tarihi belli oldu
Yüksek enflasyon 2024 için faiz indirim kapısını kapatıyor
Yüksek enflasyon 2024 için faiz indirim kapısını kapatıyor
İş dünyası harekete geçti! Çare yabancı işçi
İş dünyası harekete geçti! Çare yabancı işçi
Dövizden çıkış sürüyor! Güvenilir liman Türk Lirası
Dövizden çıkış sürüyor! Güvenilir liman Türk Lirası
Terzi ve lostrada sıra var! Yenisini alamayan tamir ettiriyor
Terzi ve lostrada sıra var! Yenisini alamayan tamir ettiriyor
Gençler meslek öğreniyor, iş beğenmiyor
Gençler meslek öğreniyor, iş beğenmiyor
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
Hazine 2 ihalede yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
AK Parti'den kayyum açıklaması
AK Parti'den kayyum açıklaması
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti

Engelli araç limiti, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar yeniden değerleme oranında zamlanacak. Peki, 2025 engelli araç limiti ne kadar oldu?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 14:52, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:54
Yazdır
Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti

2025 yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanacak yeni üst limit belli oldu. Buna göre, engellilerin araç alımında 2025 yılı ÖTV muafiyeti üst limiti ocak ayı itibarıyla yükselecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2025 ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti.

Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 90 ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN GEÇERLİ

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber