Ordu'da öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan öğretmene tahliye

Mahkeme heyeti ayrıca, trafik düzeninin gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle Kaya'nın 2 yıl süreyle sürücü belgesini kullanmasının da yasaklanmasına karar vermişti.

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada, sanığa, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis verilmesi ve tutukluluk halinin devamı kararlaştırılmıştı.

Ağır yaralanan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Kaya'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Bunun üzerine sanık avukatı ve savcı, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ayrı ayrı tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırılan öğretmen, tutukluluk kararına yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

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