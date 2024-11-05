Ortaokulda öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Olay, saat 13.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda öğrenci olan Afganistan uyruklu S.A. ile yaşıtı çocuk arasında kavga çıktı.

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