Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı

Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Ankara'da hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı
Ankara'da hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı
Ordu'da öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan öğretmene tahliye
Ordu'da öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan öğretmene tahliye
Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı
Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı
Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti
Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti
MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz
MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz
Bakan Bak açıkladı: KYK yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 97
Bakan Bak açıkladı: KYK yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 97
Yalancı şahitlik mesajı ortaya çıktı, dosya yeniden açıldı
Yalancı şahitlik mesajı ortaya çıktı, dosya yeniden açıldı
Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Türkiye'de sadece 4 tane var birisi Sivas'ta
Türkiye'de sadece 4 tane var birisi Sivas'ta
Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım
Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
2025 LGS'nin tarihi belli oldu
2025 LGS'nin tarihi belli oldu
Yüksek enflasyon 2024 için faiz indirim kapısını kapatıyor
Yüksek enflasyon 2024 için faiz indirim kapısını kapatıyor
İş dünyası harekete geçti! Çare yabancı işçi
İş dünyası harekete geçti! Çare yabancı işçi
Dövizden çıkış sürüyor! Güvenilir liman Türk Lirası
Dövizden çıkış sürüyor! Güvenilir liman Türk Lirası
Terzi ve lostrada sıra var! Yenisini alamayan tamir ettiriyor
Terzi ve lostrada sıra var! Yenisini alamayan tamir ettiriyor
Gençler meslek öğreniyor, iş beğenmiyor
Gençler meslek öğreniyor, iş beğenmiyor
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
Hazine 2 ihalede yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
AK Parti'den kayyum açıklaması
AK Parti'den kayyum açıklaması
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
Ana sayfaHaberler Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 16:00, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:01
Yazdır
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu'nda, 3. eleme turunu geçen 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den dokuzar olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

Çaykur Rizespor - Silivrispor

Gaziantep FK - Batman Petrolspor

Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor

Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

Karşıyaka - MKE Ankaragücü

Samsunspor - 52 Orduspor

Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

Corendon Alanyaspor - Fethiyespor

Çorluspor 1947 - Manisa FK

Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221

Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor

Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor

Tümosan Konyaspor - Kepezspor

Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

Alagöz Holding Iğdır FK - Muşspor

Menemen FK - Çimentaş Elazığspor

Fatih Karagümrük - Sarıyer

İskenderunspor - Tire 2021 FK

Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Karaman FK - Esenler Erokspor

Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor

1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

Anagold 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

Bursaspor - Artı Değer Vanspor FK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber